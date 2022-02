Si chiama “Binge drinking” ed è un’espressione che significa “abbuffata di alcolici” o “bere fino a ubriacarsi”. Una moda pericolosa, che prevede l’assunzione di diverse bevande alcoliche in 2-3 ore, diffusa tra i giovanissimi. Le conseguenze sono grossi scompensi a breve termine in un organismo ancora in fase di maturazione. Fino a condurre, nei casi più gravi, a una vera e propria dipendenza.