I Carabinieri della compagnia di Carini hanno dato esecuzione a misure cautelari nei confronti di 9 indagati (4 in carcere, 2 sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e 3 all’obbligo di dimora, con prescrizione della permanenza in abitazione in arco orario notturno) ritenuti responsabili di estorsione, furto aggravato, riciclaggio e favoreggiamento. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Palermo.