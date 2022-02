Vagava ferita, infreddolita e spaventata sul raccordo autostradale 6, vicino Perugia. Così è stata trovata da Daniele e Cristiano della Polizia Stradale una cagnetta soccorrendola e salvandola.

I poliziotti hanno scovato “Piccoletta” nascosta sotto un new jersey, dove si era riparata per fuggire alle auto che sfrecciavano e alla pioggia battente. Portata dal veterinario per le cure alla zampa e la lettura del microchip, “Piccoletta” è tornata sana e salva a casa sua.