Di Maio “Ue compatta, pronti a inasprire le sanzioni alla Russia”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “I colloqui odierni ci hanno permesso di passare in rassegna le principali questioni bilaterali, i recenti sviluppi internazionali. Questa missione si inserisce in un contesto internazionale drammaticamente cambiato a seguito dell’aggressione militare verso l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, in visita ad Algeri.

“Tra le vittime di questa guerra purtroppo c’è anche un giovane algerino – ha aggiunto -. Esprimo tutta la solidarietà alla famiglia in nome del governo italiano. In questo momento l’Italia è al fianco del popolo ucraino, l’Unione Europea sta reagendo in maniera compatta anche perchè a rischio c’è la sicurezza dell’intero continente”.

“Per noi tutti il popolo ucraino rappresenta una resistenza europea. Continueremo con tutti i partner G7 a sostenere il governo ucraino economicamente e militarmente”, ha sottolineato il ministro -. D’intesa con i nostri partner europei ed atlantici siamo pronti a fare di più in termini di sanzioni alla Russia”.

(ITALPRESS).