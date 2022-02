Covid in Sicilia. Nelle ultime ore scende il numero dei ricoveri in ospedale, ma salgono le terapie intensive

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 8 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 148 persone (8 in più rispetto a ieri).

Il dato dei guariti è pari a 4936 persone. 49 i decessi (6 il 02/02/22, 9 il 01/02/22, 18 il 31/01/22, 6 il 30/01/22, 4 il 29/01/22, 1 il 28/01/22, 2 il 27/01/22, 1 il 25/01/22, 1 il 20/01/22 e 1 il 19/01/22).

I nuovi soggetti positivi rilevati sono 8631 (di cui 354 relativi a giorni precedenti). I tamponi molecolari processati sono stati 7710. I tamponi rapidi sono stati 47912. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 9675034.