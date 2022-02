Consegnava a domicilio pizze e droga: arrestato giovane fattorino pusher

Pizza e droga a domicilio: un fattorino, durante l’orario di servizio, trasportava anche dosi di cocaina, hashish e marijuana nelle case. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Ivrea che hanno fermato durante un controllo un giovane di 29 anni ad Albiano D’Ivrea, sulla provinciale 79.

L’incensurato e insospettabile corriere della droga era impegnato nella consegna di alcune pizze con la sua vettura. Controllato e perquisito e’ stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana, hashish e cocaina in dosi. Altro stupefacente e’ stato recuperato nell’abitazione del 29enne che e’ stato arrestato per spaccio. Il tribunale di Ivrea lo ha sottoposto agli arresti domiciliari.