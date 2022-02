Cicilismo. Nasce l’Asd Fina Bike Academy. A dirigerla sarà l’ex campione del mondo Rosario Fina

Nasce l’Asd Fina Bike Academy, associazione sportiva nata per dare la possibilità a grandi e piccoli di sviluppare in sicurezza ed abilità la passione per il ciclismo. L’Associazione, che fa capo all’indimenticabile ex campione del mondo nonché tecnico della nazionale femminile di ciclismo Rosario Fina, propone uno staff tecnico preparato con tecnici abilitati per insegnare ai giovani ad andare in bicicletta sia su strada che in mountain bike.

La nuova realtà sportiva è aperta anche agli adulti. A breve avverrà la presentazione ufficiale della ASD Fina Bike Academy in un contesto ciclistico che si arricchisce dunque di questa nuova realtà sportiva. Per Rosario Fina, che lo scorso anno ha vinto il Collare d’Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza dello Sport Italiano per il titolo di Campione mondiale di ciclismo conquistato ai Mondiali di Oslo del 1993, si tratta dell’ennesima grande scommessa in una carriera che lo ha sempre visto primeggiare grazie alla sua competenza e alla sua serietà. Il campione serradifalchese ha legato il suo nome alle vittorie del campionato del Mondo di Ciclismo nella specialità Cronometro a Squadre nei mondiali Juniores di Bergamo 1987 e nella categoria Dilettanti Oslo 1993. Ha corso da Ciclista professionista nella Mercatone Uno e nella Gewiss vincendo 1° tappa alla Vuelta d’Aragona (Spagna) e da allenatore ha guidato la Nazionale Italiana Donne dal 2001 al 2005 e la nazionale italiana U23 nel 2008 riportando numerose medaglie mondiali anche da Commissario Tecnico