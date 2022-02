Caltanissetta, rimpasto Giunta. Adornetto (FI): “Mai con il M5s e chiediamo dimissioni Gambino”

CALTANISSETTA – Fioccano le indiscrezioni su un probabile rimpasto della Giunta Gambino che però il primo cittadino ha smentito. Tirato in ballo dalle “voci”, Calogero Adornetto (Forza Italia), smentisce un suo appoggio alla maggioranza ed anzi invita alle dimissioni Gambino. Ecco di seguito, integralmente, la nota di Adornetto.

In riferimento ad alcuni articoli di stampa locale, in cui viene tirato in ballo il mio nome su un eventuale accordo con gli esponenti dell’attuale maggioranza, ritengo doveroso chiarire agli elettori la mia posizione e quella del partito di Forza Italia che rappresento in seno al Consiglio Comunale. Stento a credere che la fanta-manovra politica, cui fanno riferimento ormai in tanti, possa attuarsi visti i nomi tirati in ballo ed in ogni caso, ammesso che mi possa sbagliare, il sottoscritto non ha mai avuto rapporti o incontri con nessun rappresentante delle istituzioni facente parte del Movimento 5 Stelle.

Pertanto mai, e dico mai, Forza Italia si è dichiarata disponibile ad un eventuale accordo relativo a spartizione di poltrone che muterebbero l’attuale scenario politico locale. È risaputo che nel caso in cui il centro destra avesse vinto le elezioni Comunali, io ero il candidato Presidente del Consiglio Comunale a seguito di accordi tra le parti interessate con l’avallo dell’On. Michele Mancuso. Solo in quest’ultimo caso avrei accettato la candidatura a Presidente del Consiglio Comunale rappresentante di uno schieramento politico leale che ha supportato il consigliere Michele Giarratana quale candidato a Sindaco della città di Caltanissetta, in nessun altro scenario potrebbe interessarmi la presidenza del Consiglio Comunale.

Pertanto chiarisco la mia estraneità a questa vicenda di fanta-operazione politica ed in ogni caso, qualora il Presidente Magrì dovesse dimettersi, chiederò all’On. Mancuso di rivendicare tale carica tra i partiti di centro-destra. Ci associamo alla richiesta della Lega di dimissioni del Sindaco Gambino perché, di fatto, il progetto del M5S è fallito e le nuove elezioni non ci spaventano affatto.