Caltanissetta Protagonista chiede i programmi per la Coppa Nissena 2022: “è un vero simbolo immateriale della città”

I consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista, Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana hanno presentato al sindaco Roberto Gambino e alla sua giunta un’interrogazione in merito alla Coppa Nissena 2022 che quest’anno celebra il suo centenario.

In particolare desiderano sapere quale impegno non soltanto economico si sta mettendo in atto per questa edizione “che dovrebbe invero coinvolgere l’intera cittadinanza con un programma che vada ben oltre la semplice gara automobilistica”.

Una domanda lecita dato che “il Comune rappresenta l’autentico vero titolare di questo suggestivo e antico simbolo per quanto da sempre l’Automobil Club di Caltanissetta da lustro alla manifestazione con la sua perfetta organizzazione”.

I consiglieri, consapevoli che la manifestazione si svolge a settembre ma che sia necessaria un’adeguata programmazione, chiedono anche “se esiste un tavolo organizzativo e quali iniziative si stanno allestendo” per un’efficiente riuscita della Coppa Nissena.

“Questa manifestazione – hanno concluso i consiglieri – attiva dal 1922, va ben oltre l’ambito sportivo peraltro di assoluto valore essendo prova del campionato italiano assoluto della montagna. La gara, per il popolo nisseno, ha sempre suscitato interesse considerandola un vero simbolo immateriale della città”.