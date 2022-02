Caltanissetta, Lega: “cittadini sequestrati in casa in via dei Minatori”

“Lavori fermi dall’anno scorso e cittadini sequestrati in casa” – lo denunciano i consiglieri comunali della Lega, Oscar Aiello e Valeria Visconti.

“Siamo stati invitati al Villaggio Santa Barbara per raccogliere le istanze di alcuni residenti – fanno sapere i due Consiglieri della Lega – dove abbiamo trovato una situazione che ha dell’inverosimile. In Via del Minatore, dinnanzi al numero civico 4 dei non identificati lavori sul manto stradale, che dovrebbero addirittura risalire all’estate del 2021, sono stati lasciati incompleti creando una serie di problemi. I detriti impediscono l’accesso a due cancelli di due civili abitazioni, la carreggiata è pericolosamente ridotta, l’area picchettata è diventata ricettacolo di rifiuti vari. In tutto ciò – aggiungono Aiello e Visconti – l’Amministrazione Comunale dov’è? Cosa ha fatto? Anche Villaggio Santa Barbara è abbandonato: il manto stradale di Via del Minatore è pieno di pericolose buche, inoltre i marciapiedi necessitano di manutenzione, e non finisce lì! Sulla pubblica strada tra Piazza Mottura, angolo Via Ettore Maiorana e Via Del Minatore sono presenti da tanto tempo diverse porte in legno, che seppur abbandonate da qualcuno dalla dubbia civiltà, il Comune ha il dovere di far rimuovere”.

Secondo i Consiglieri della Lega quei lavori, che oltre a degradare e rendere pericolosa la zona impediscono a diverse famiglie di entrare ed uscire liberamente dalle proprie abitazioni, vanno completati nel più breve tempo possibile.

A tal proposito i Consiglieri Oscar Aiello e Valeria Visconti hanno presentato al Sindaco un’Interrogazione per sapere:

Perché i lavori abbandonati in Via del Minatore non sono stati completati e quando ha intenzione di provvedere;

Se e quando ha intenzione di effettuare la manutenzione sul manto stradale e sui marciapiedi delle summenzionate aree pubbliche del Villaggio Santa Barbara.