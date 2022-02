Basket serie D. Seconda sconfitta di fila per l’Invicta battuta 58-53 dalla Sales Catania

Seconda sconfitta di fila per l’invicta che cede ancora nel finale 58-53 contro la capolista Sales Catania. Trasferta che inizia bene per i ragazzi guidati da Coach Spena e La Bua con un primo quarto da ben 19 punti per il quintetto nisseno, che hanno iniziato con lo stesso piede anche il secondo portandosi avanti di ben 12 lunghezze, guidati da un Lombardo super, miglior realizzatore della squadra con 17 punti.

Improvvisamente però i ragazzi in maglia rossa staccano la spina e non trovano più la via del canestro, ma riescono ugualmente a chiudere avanti la prima metà della gara con il punteggio di 28-33. Il terzo quarto inizia con un break di 8-0 per i padroni di casa che riescono a mettere la testa avanti per la prima volta in tutta la gara, momento che dura poco però grazie alla difesa dell’Invicta che a 2 minuti dalla fine del quarto si trova avanti per 42-47.

Qui però manca lucidità e i nisseni concedono 6 tiri liberi al PGS che chiude in parità il quarto. Ultimo quarto poco lucido per gli ospiti, che segnano troppo poco e sprecano l’occasione di ottenere un’importante vittoria in casa della capolista. Partita che si chiude sul punteggio di 58-53.

Sales vs Invicta 58-53 – parziali 15-19, 13-14 (28-33), 19-14 (47-47), 11–6 (58-53). Tabellino Invicta: Lombardo 17, Giarrusso 11, Zarbo 9, La bua 7, Talluto 5, Mulè 2, Richiusa 2, Iacolino, Drago, Petrotto, Indorato. Coach Spena