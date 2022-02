Atleti nisseni della Accademia Dragon Gym sul ring della H24TOP

Gli atleti della Accademia Dragon Gym ormai cuore del progetto H24TOP di Herbalife Nutrition ,alla quale fanno parte già tante realtà del mondo dello sport da combattimento.

Martina Campo è la prima a salire sul tatami esordendo in una nuova categoria che la vede confrontarsi con un’avversaria più grande riuscendo a rispondere però colpo su colpo, non abbastanza comunque per convincere i giudici a darle la vittoria.

A seguire sale per la prima volta sul ring Michele Giglio che dopo solo un anno di preparazione senza aver mai fatto sport di nessun genere si mette in gioco a 32 anni contro un avversario molto tecnico ed aggressivo. Il verdetto, anche se non è stato dalla parte dell’atleta nissena, le lasca la soddisfazione di essere sulla strada giusta.

E infine Matteo Lo Cascio infiamma il Palaghiaccio di Catania regalando delle riprese con scambi di combinazioni precise e devastanti. Matteo per avere solo 17 anni ha pronta una programmazione che lo vedrà approdare ad eventi di spessore in Italia e all’estero.