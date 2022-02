Atleti nisseni alla Napoli City Half Marathon: ottima performance nella gara cittadina

Grande manifestazione sportiva, in ambito running, quella che si è disputata domenica 27 febbraio a Napoli, denominata: Napoli City Half Marathon.

Gara veloce e cittadina, insignita del Label da parte di World Athletics; parecchi i partecipanti e notevole lo spessore tecnico, tra i tanti non possiamo non citare l’atleta Yemaneberhan ‘Yeman’ Crippa (Fiamme Oro) nazionale azzurra.

Tra le strade del capoluogo Campano non potevano mancare gli atleti della Marathon Caltanissetta, in cinque con un unico obiettivo: sfidarsi divertendosi, in un contesto diverso dal solito.

Dal capoluogo nisseno sono partiti: Giuseppe Amico, Francesco Augello, Cataldo Facciponte, Giuseppe Fasciana e Vincenzo Pennino.

I nostri atleti hanno completato i 21,097 Km senza particolari difficoltà; alcuni di loro con tempi da incorniciare, ma tutti strepitosi nella loro performance.

Francesco, dopo un duro allenamento basato su alimentazione corretta, postura e potenziamento, è riuscito a bloccare il crono ad 01h19’15’’ posizionandosi 66°, 11° nella sua categoria SM40.

Anche gli altri atleti, ognuno con le proprie peculiarità, hanno registrato ottimi tempi: Giuseppe Fasciana 01h33’56’’, Giuseppe Amico 01h49’31’’, Aldo 01h49’33’ e Vincenzo 01h53’45’’.

La gara è stata vinta dal trentino Yeman Crippa, l’azzurro è sceso sotto il muro dei sessanta minuti, record italiano e secondo europeo; per lui 0h59’26’’. Il poliziotto, di origini etiopi, è riuscito a battere Eyob Faniel a cui apparteneva il precedente record (01h00’07’’).

Al femminile, successo per la keniana Gladestony Chepkirui con 01h09’09’’.

Mentre gli atleti si accingevano a completare la Napoli Half Marathon, da Pian del Lago a Caltanissetta, gli altri atleti Marathon, prima del consueto allenamento, lanciavano un messaggio di pace rivolgendo il pensiero a quanto di più atroce sta avvenendo in Ucraina; un gesto di solidarietà verso un popolo afflitto ed in balia di scontri a fuoco. Un piccolo segnale, ma parecchio profondo e comune, segno di integrazione e non rivalità, tratti tipici dello sport.