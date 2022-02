Arriva domani in Italia la pillola anti Covid Pfizer Paxlovid. Lo ha reso noto Adnkronos. Si tratta dell’antivirale capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale per Covid. Sarà disponibile nei prossimi giorni “con un anticipo di quasi un mese rispetto a quelle che erano state le previsioni iniziali”, fa sapere Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno su Sky TG24.

“E’ un inibitore della proteasi – ricorda che ha un’efficacia dell’89% se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della malattia grave”. La struttura commissariale per l’emergenza Covid guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo ha reso noto che domani, venerdì 4 febbraio, inizierà la distribuzione alle Regioni/Province autonome dei primi 11.200 trattamenti completi di Paxlovid, nell’ambito del contratto finalizzato lo scorso 27 gennaio dalla Struttura commissariale con la casa farmaceutica Pfizer, d’intesa con il ministero della Salute.

Il contratto prevede la fornitura di complessivi 600mila trattamenti completi nel corso del 2022, i quali verranno progressivamente distribuiti alle Regioni – non appena disponibili – secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell’Aifa. (Adnkronos).