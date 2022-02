A Caltanissetta il Centro di Aiuto alla Vita celebrerà il 6 febbraio la Giornata Nazionale per la Vita

CALTANISSETTA. Anche a Caltanissetta il Cav, Centro di Aiuto alla Vita, celebrerà la giornata nazionale che serve a ricordare il valore della vita umana, da quella nascente a quella terminale e lo farà proponendo un gadget davanti le chiese del territorio. I proventi serviranno ad aiutare, come sempre, le gestanti in difficoltà, i bambini, le famiglie e le donne che, tentate dall’aborto, vengono dissuase dall’opera di informazione e formazione del CAV, aiutate anche economicamente ad accogliere la vita umana.

In un tempo in cui l’assalto alla vita umana si moltiplica in mille modi e l’aborto è vissuto alla stregua di un qualsiasi anticoncezionale, in un tempo in cui le proposte di eutanasia e “suicidio assistito” si fanno largo nelle leggi degli Stati, i Centri Aiuto e il Movimento per la Vita, offrono la propria disponibilità per un’opera culturale, di formazione a custodia della vita, offrendo supporto morale, psicologico e materiale.

Facciamo appello, ha ribadito l’avvocato Giuseppa Naro, presidente del CAV nisseno, a che in tanti rispondano all’impegno dei volontari del Movimento e facciano proprio il messaggio che i Vescovi italiani hanno lanciato per la Giornata Nazionale per la Vita. “Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire ogni vita. ( dal Messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha preparato per la 44ª Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà il 6 febbraio 2022 sul tema «Custodire ogni vita. “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)»).