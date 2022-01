Ubriaco e agli arresti domiciliari, si reca in commissariato di Polizia per sporgere denuncia, ma viene arrestato

Ubriaco, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si reca in un Commissariato di Polizia ma quando poi smaltisce la sbornia si ritrova arrestato. E’ successo a Torino. Qui una persona in stato di ubriachezza si è presentato al corpo di guardia del Commissariato Barriera Nizza pretendendo che il piantone gli aprisse la porta poiché doveva fare una denuncia.

E’ intervenuto personale del servizio controllo del territorio del Commissariato che ha identificato l’uomo, un quarantottenne di nazionalità marocchina, regolare sul territorio nazionale, con precedenti di polizia per delitti contro la persona e resistenza a Pubblico ufficiale. I successivi accertamenti a suo carico hanno fatto emergere come lo stesso avrebbe dovuto trovarsi a casa, essendo sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Pertanto l’uomo, anziché presentare una denuncia, è stato tratto in arresto per evasione.