Sicilia, tasso di positività Covid impenna al 24%: sono 14.269 i nuovi positivi

Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.328. Il tasso di positivita’ raddoppia e sale al 24% ieri era 12%. L’isola e’ al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 80.116 con un aumento di 12.918 casi.

I guariti sono 1.332 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 7.634. Sul fronte ospedaliero sono 1.063 ricoverati, con 35 casi in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 119, quattro in piu’ rispetto alla giornata precedente.

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 3.210 casi, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna, 716.