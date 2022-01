Sicilia, Polizia stradale: calendario esami per il servizio di scorta tecnica per gare ciclistiche e veicoli eccezionali

Il calendario delle prove per rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione

Il Compartimento Polizia Stradale per la Sicilia Orientale di Catania, con decreto dell’11 gennaio., ha stabilito che, relativamente all’anno 2022, si svolgeranno quattro sessioni di esame per il rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità, di cui al D.M. 18.07.1997 e s.m.i. e nello specifico:

1^ SESSIONE: 2 MARZO 2022

2^ SESSIONE: 4 MAGGIO 2022

3^ SESSIONE: 7 SETTEMBRE 2022

4^ SESSIONE: 7 DICEMBRE 2022

Le sessioni di esame per il rilascio e rinnovo dell’attestato di abilitazione all’esercizio del servizio di scorta tecnica alle competizione ciclistiche su strada, invece, si svolgeranno:

1^ SESSIONE: 9 MARZO 2022

2^ SESSIONE: 11 MAGGIO 2022

3^ SESSIONE: 14 SETTEMBRE 2022

4^ SESSIONE: 14 DICEMBRE 2022