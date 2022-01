Sicilia, gira video su polizia e lo posta: denunciato

Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato un 24enne per diffamazione aggravata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia il giovane era stato portato in commissariato con l’accusa di furto aggravato commesso in un’autogrill di Lentini e, di nascosto, aveva girato un video utilizzando il proprio cellulare inquadrando le autovetture di polizia parcheggiate nel piazzale antistante e l’interno del commissariato.

“Il video – spiegano dalla Questura -, montato con una musica melodica e con una inequivoca gestualita’ manuale che offende l’onore della polizia di Stato, e’ stato poi caricato su un noto social network”.