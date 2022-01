Sicilia: Decathlon apre una nuova sede a Carini: è la settima dell’isola

Decathlon trova casa anche nel Palermitano: il colosso francese che vende abbigliamento e attrezzature sportive, infatti, aprira’ a giugno uno store al centro commerciale Poseidon di Carini.

“Per noi e’ un bel successo – dice il sindaco di Carini Giovi’ Monteleone – Abbiamo dato tutto il nostro sostegno all’iniziativa”.

In Sicilia quello di Carini si aggiunge ai negozi di Catania, Milazzo (Messina), San Cataldo (Caltanissetta), Melilli (Siracusa), Ragusa e Trapani. L’accordo ormai e’ stato siglato. L’apertura a Palermo, prevista da anni, non e’ andata in porto.