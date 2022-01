Sicilia, coinvolto in lite fidanzati: muore dopo 10 giorni

Antonio Calandrino, 62 anni, il carrozziere in pensione che la notte di Natale rimase coinvolto in una lite tra due fidanzati nei pressi di via Tagliata a Castelvetrano e’ morto in ospedale. Era ricoverato dal 25 dicembre scorso nel Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la notte di Natale l’uomo sarebbe uscito di casa attirato dalle urla di una coppia che stava litigando vicino la sua autovettura.

All’invito di allontanarsi dall’auto il carrozziere sarebbe stato spinto giu’ dalla giovane, A.C. di 23 anni, verso un parapetto, facendo un volo di circa 4 metri lungo le scale.

La giovane era stata denunciata per lesioni personali aggravate. Il reato, dopo la morte della vittima, sara’ modificato