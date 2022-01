Sicilia, Cancelleri: “Musumeci azzeri se stesso e non la giunta”

“Musumeci non lascia la poltrona nemmeno di fronte alla sua maggioranza sgretolata” commenta il pentastellato Giancarlo Cancelleri a seguito della comunicazione di Musumeci di azzerare la giunta regionale in seguito al voto dell’Ars che lo ha visto terzo tra i grandi elettori indicati per scegliere il futuro presidente della Repubblica.

“Che tristezza sentire ormai da 5 anni un presidente di regione prendersela una volta con l’opposizione, una volta con i governi romani brutti e cattivi e quando perde con il voto segreto.

Ma perché non capisce che il problema è lui?

Parla di mezzucci e pensa di risolvere sventolando assessorati, magari pensa di recuperare qualche voto, certamente non risolverà i problemi della Sicilia e dei siciliani, figuriamoci se sistema la sua maggioranza.

Il vero problema della Sicilia è lui, se veramente vuole fare un favore alla Sicilia, che azzeri se stesso, politicamente si intende, visto che è ormai sotto gli occhi di tutti che non ha dalla sua parte nemmeno quelli che 5 anni fa lo appoggiarono” conclude Cancelleri.