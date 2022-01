Serie D. La Sancataldese torna al successo. Battuto 2-1 il Paternò. Decisive le reti di Balistreri su rigore e Cess

Torna al successo nel girone I del campionato di serie D la Sancataldese. La squadra di Giovanni Campanella ha battuto 2-1 il Paternò. Una vittoria meritata quella dei verdeamaranto che sono passati in vantaggio al 34′ del primo tempo su calcio di rigore trasformato con freddezza da Pietro Balistreri (nela foto).

La squadra di casa anche nella ripresa ha proposto buone trame calcistiche al cospetto dei rivali catanesi che sono stati costretti ad alzare ancora bandiera bianca al 26′ quando Cess ha infilato la porta avversaria portando i verdeamaranto sul 2-0.

Appena 2 minuti più tardi è arrivata la rete di Foderaro che, tuttavia, non ha evitato la sconfitta all’undici ospite. Con la vittoria ottenuta contro il Paternò, la Sancataldese s’è portata a quota 23 in classifica agganciando il Città di Sant’Agata e domenica prossima sarà di scena fuori casa contro il Real Aversa 1925, compagine campana che in classifica si trova 3 punti sotto rispetto a quella verdeamaranto. (foto di Sancataldese Calcio Official)