Scuola, Sicilia: per le superiori tasso di dispersione all’11,2%; Caltanissetta 10,35%

Nell’anno scolastico 2018-2019, l’ultimo prima della pandemia, il tasso di dispersione scolastica negli istituti superiori della Sicilia è stato dell’11,2%. Il dato è stato elaborato dall’Ufficio scolastico regionale ed è contenuto in un report presentato oggi a Palazzo d’Orleans di Palermo in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare il Piano della regione contro la povertà educativa.

Tra le province della Sicilia il tasso di dispersione scolastica più alto si registra a Palermo, con il 14,71%. Seguono Ragusa (12,42%), Trapani (11,28%), Siracusa (11,27%), Enna (11,02%), Caltanissetta (10.35%), Catania (9,86%), Agrigento (8,19%) e Messina (7,64%). Sul fronte della scuola media, invece, il tasso di dispersione scolastica regionale è del 3,73% (la provincia di Siracusa ha il dato più alto con il 5,12%), mentre alle elementari si attesta allo 0,57%. Al momento l’ufficio scolastico regionale non dispone di dati ufficiali riguardanti l’effetto della pandemia sulla dispersione scolastica