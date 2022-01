San Cataldo, Donne Democratiche: “non siamo cittadini di Serie B, basta con il maschilismo”

“Dalla politica, di ogni parte e colore, ci si aspetta quanto meno maturità, proattività e ascolto. Ieri abbiamo constatato che sulle tematiche che riguardano le donne (nello specifico al punto 9 dell’ODG del Consiglio comunale di San Cataldo del 25.01.2022 si votava la mozione PD “Stop Tampon Tax: il ciclo non è un lusso”) gli uomini della minoranza non hanno nessuna delle tre virtù di cui sopra. C’è un termine per definire questa mancanza: maschilismo”. A dichiararlo sono state le Donne Democratiche di San Cataldo che con chiarezza ammettono che a questo “non ci stiamo. Crediamo che sia necessario ed essenziale discutere delle situazioni e mancanze che riguardano le donne”.

Il loro presupposto parte dal fatt oche non si può pensare che “non siano prioritarie per il paese” solo perché riguardano le donne.

Donne che – come sottolineano – sono tra le prime a soffrire la pandemia; donne costrette a lasciare il lavoro per prendersi cura della famiglia; donne che faticano a trovare un’occupazione in quanto donne.

Donne, madri, lavoratrici, casalinghe, mogli, sorelle, compagne che meritano che le tematiche che le riguardano direttamente vengano trattate al pari di altre.

“Riteniamo che la questione “tampon tax” sia una questione di civiltà e che dunque venga affrontata in quanto tale da chi ci rappresenta, uomini o donne che siano. Basta con i giochetti, basta con le frasi fatte. La questione di genere è prioritaria, la questione di genere riguarda tutti.

Noi donne democratiche di San Cataldo, con il supporto costante del PD, dei GD, dei nostri consiglieri e rappresentanti in giunta, non ci fermeremo e anzi continueremo ad avanzare richieste e proposte essenziali per colmare questo gap immenso che ci separa dalla parità di fatto.

Chiediamo alla comunità, femminile e maschile, sancataldese di supportarci in questo. Noi non arretreremo di un solo millimetro. Speriamo anzi che i consiglieri tutti rivedano la loro posizione sul tema e votino favorevolmente oggi in consiglio sul tema per dimostrare che non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B”