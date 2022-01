Oltre 2800 persone controllate dalla Polizia nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni in Sicilia

In totale sono state 2.841 le persone controllate, 48 treni presenziati, 21 veicoli ispezionati e 338 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E’ stato questo il bilancio delle principali attività di controllo svolte nella settimana dal 17 al 23 gennaio 2022 dalla Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

In particolare a Messina la Polfer, durante un servizio di vigilanza all’interno della locale stazione ferroviaria, ha rintracciato un catanese ricercato dal maggio 2019 per essere sottoposto alla misura della libertà controllata.