NFL, Tom Brady si ritira dopo 22 stagioni da protagonista e 7 Super Bowl vinti: oltre la… leggenda

Tom Brady si ritira! E’ terminata la carriera di una leggenda: il quarterback dei Tampa Bay Buccaneersha deciso che concluderà la sua carriera con la squadra. Vincitore per ben 7 volte del Superbow, Brady è considerato il più grande della storia di questo sport: a 44 anni ha deciso di mettersi ancora in gioco nella Nfl, ma adesso è arrivato il momento di staccare la spina.

Il campione americano ha trascorso i primi 20 anni della carriera ai New England Patriots, vincendo ben cinque MVP al SuperBowl e tre MVP nel campionato. Ha vinto ben 7 SuperBowl e ne ha giocati

A dare l’annuncio, dopo l’eliminazione ai playoff della sua squadra, è stata l’ESPN, ancor prima di un annuncio ufficiale di Brady stesso.

Si ritira il più grande di tutti: adesso Brady si godrà la moglie Gisele Bundchen, “la mia più grande sostenitrice“. “L’addolora vedermi essere colpito là fuori e si merita ciò di cui ha bisogno da me come marito e i miei figli meritano ciò di cui hanno bisogno da me come padre. Passerò un po’ di tempo con loro e darò loro ciò di cui hanno bisogno, perché negli ultimi sei mesi mi hanno davvero dato ciò di cui avevo bisogno, per fare ciò di cui avevo bisogno e l’ho detto alcuni anni fa. ‘Ecco cosa sono le relazioni. Non si tratta sempre di ciò che voglio io. Riguarda ciò che vogliamo come famiglia. E trascorrerò molto tempo con loro e scoprirò in futuro cosa succederà” ha dichiarato nel suo podcast “Let’s Go!”.