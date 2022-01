Italia, Covid: quattro giovani in quarantena organizzano una festa a Venezia, denunciati

Quattro ragazzi di 20 anni sono stati sorpresi dai carabinieri a festeggiare il nuovo anno nell’appartamento di uno di loro a Mira Taglio (Venezia), anche se in realtà avrebbero dovuto essere tutti in isolamento perché positivi al Covid. Per questo motivo i giovani sono stati denunciati. Ad allertare i militari, poco prima delle tre del mattino, sono stati i vicini che sapevano che in quell’abitazione era in corso una quarantena.

La telefonata dei vicini

Come riportato da Il Corriere del Veneto, i vicini hanno deciso di telefonare ai carabinieri nel momento in cui, in mezzo alla musica, sono stati sicuri di riconoscere altre voci oltre a quelle del proprietario di casa. I condomini erano preoccupati che il 20enne potesse contagiare gli amici e quindi contribuire ancora alla diffusione del virus.

Le denunce Ma una volta giunti sul posto, i militari, con le dovute precauzioni visto il tipo di segnalazione, hanno scoperto che non solo il padrone di casa ma anche tutti gli ospiti erano segnalati come positivi al coronavirus e quindi obbligati all’isolamento. “Ma tanto siamo tutti già positivi, e qui dentro ci siamo solo noi, a questo punto cosa cambia?”, hanno cercato di giustificarsi i giovani. I carabinieri hanno quindi formalizzato le denunce: per tutti e quattro è scattato così il deferimento alle autorità per violazione delle norme decise per il contrasto alla pandemia, così come stabilito dai vari Dpcm degli ultimi mesi.