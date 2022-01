Italia, Covid: no vax ‘rifiuta’ ricovero in ospedale, muore a Lodi

Era convinta del fatto che il vaccino potesse farle male. E’ morta di Covid, a 52 anni, rifiutando fino all’ultimo per paura, come spiegano i colleghi, anche di andare in ospedale a farsi curare nonostante peggiorasse di giorno in giorno. Barbara Fisichella di Lodi ma originaria di Codogno, 52 anni e parente dell’ arcivescovo Rino, da quando era diventato obbligatorio il Green pass, si sottoponeva a periodici tamponi per poter continuare ad andare a lavorare, da operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi.

Una decina di giorni fa non e’ arrivata al lavoro: aveva il Covid e stava male. E’ peggiorata di giorno in giorno. I colleghi la hanno videochiamata spesso e si sono preoccupati sempre di piu’. I familiari hanno iniziato a suggerirle di farsi ricoverare. Ma lei ha rifiutato. Ha rifiutato anche che chiamassero l’ambulanza quando gia’ stava malissimo, come spiegano gli amici piu’ vicini.

Si era convinta che poteva farcela a casa, da sola. Ma e’ morta lasciando il marito e una figlia. “Era l’unica dipendente no vax che avevamo – ha spiegato oggi il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro, spesso aiutato da Barbara -. Voi giornalisti dovete fare la vostra parte. Chi non si vaccina rischia effettivamente di morire, soprattutto se ci si rifiuta di sottoporsi anche alle cure. Siamo davvero attoniti per la scomparsa della signora Barbara. E’ pero’, questo, un evento che deve far riflettere tutti, per l’ennesima volta, sull’importanza di sottoporsi al vaccino e alle cure contro il covid-19″.

“Abbiamo provato a convincere Barbara, a farle cambiare idea perche’ facesse il vaccino ma non c’e’ stato niente da fare” ha detto Vanni Lusuardi, suo collega d’ufficio per oltre dieci anni. “Era simpatica e una gran lavoratrice” l’ha ricordata. Non ci e’ arrivata, Barbara, alla scadenza dell’1 febbraio prossimo che temeva tanto: quella della scelta vaccino o niente lavoro. Rimane la sua foto emblematica con la scritta anti-vax su Facebook ‘Io non mi vaccino, non sono una cavia’