Italia, covid: in ospedale paziente contagiato “rifiuta” mascherina e picchia infermiere

Un infermiere del pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca sarebbe stato prima insultato e poi aggredito da un paziente positivo al Covid solo perché avrebbe cercato di fargli rispettare le normative anti contagio in ospedale. L’episodio e’ accaduto nella notte tra venerdi’ e sabato, intorno alle 2. L’uomo, 60 anni, secondo quanto riportato sul quotidiano La Nazione, sarebbe stato portato in ospedale per accertamenti urgenti e prima del suo arrivo sarebbe gia’ stata accertata la positivita’ al Covid. Il protocollo al pronto soccorso prevede che in questi casi il paziente venga indirizzato nell’area Covid, una procedura che l’uomo non ha accettato e poi ha rifiutato di indossare la mascherina.

L’ostinato rifiuto dell’uomo ha innescato una discussione con il personale sanitario e, il paziente ha afferrato per il collo un infermiere che lo invitava a rispettare le norme anti contagio. Sul posto e’ arrivata la polizia che ha placato gli animi invitando l’uomo a rispettare le norme. Il paziente, è stato identificato e denunciato per lesione e violenza ad incaricati di servizio pubblico