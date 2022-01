I 5 migliori gadget da cucina per un’alimentazione sana

L’umanità ha fatto molte scoperte che semplificano la vita. Ci sono molti elettrodomestici ed utensili creati per semplificarti la vita in cucina.

L’assortimento è così ricco che è importante non confondersi nella scelta, oltre che usarli con cautela.

Oggi parleremo di gadget da cucina che vi aiuterà ad avere un’alimentazione sana.

Quali sono i gadget da cucina per un’alimentazione sana?

Uno stile di vita sano è ormai di moda, ma non solo. Migliaia di persone hanno iniziato a prestare attenzione alla loro dieta e al loro stile di vita. I produttori di elettrodomestici si sono resi conto che era il momento giusto per la creazione e produzione di dispositivi per un’alimentazione sana.

Di seguito abbiamo evidenziato i dispositivi più necessari e davvero utili in cucina per preparare cibi sani.

Robot da cucina del tipo Bimby

Un robot da cucina o come viene comunemente chiamato anche Bimby dovrebbe far parte di ogni cucina, non solo perché aiuta notevolmente a risparmiare tempo per cucinare, ma anche grazie al suo sistema di cottura, tutte le pietanze sono assolutamente sicure per la salute. Fondamentalmente, vengono cotti al vapore preservando così tutti i nutrienti del cibo.

Come ogni elettrodomestico, sono disponibili in diverse tipologie, fasce di prezzo e con diverse funzioni. Sono molto utili soprattutto nelle famiglie con bambini. A volte il principio del loro lavoro è semplice, necessario inserire tutti gli ingredienti all’interno e avviare il programma. Un segnale acustico ti avviserà all termine della cottura.

Sous vide cooker

Questa tecnica di cottura è utilizzata principalmente nei ristoranti più costosi del mondo. Oggi è diventato disponibile per ognuno di noi. Il principio di cottura con il kit Sous vide si basa sul fatto che i prodotti vengono cotti direttamente sottovuoto, preservando così ogni goccia dei loro nutrienti.

Questi dispositivi controllano la temperatura dell’acqua, consentendo di cuocere perfettamente vari alimenti. Inoltre, a differenza di una preparazione su di un piano di cottura ad induzione a gas, non è necessario ungere una padella con olio o burro per garantire risultati gustosi. Il termometro Sous vide ha anche la funzione di collegamento tramite una semplice app, basterà programmare il pasto e lasciare che il dispositivo faccia il lavoro per te.

Frullatori stazionari e ad immersione

Il terzo oggetto più importante per la cucina è un robot da cucina con vari accessori e funzioni. Sono di due tipi: stazionari e sommergibili. Il loro compito è aiutarti a tagliare rapidamente a cubetti o cerchi, grattugiare, impastare, sbattere, frullare in purea, ecc., in più sono adatti per la preparazione di frutta e verdura, motivo per cui è perfetto per le famiglie dove prestano particolare attenzione all’alimentazione. Questo prodotto è perfetto per preparare zuppe, passate di verdure e delicate vellutate.

Friggitrice ad aria calda

Lo scopo di questo dispositivo è quello di friggere il cibo con aria calda. Il cibo viene posto in una ciotola forata, quindi i cibi cuociono grazie ai flussi di aria calda. Il soffiaggio viene effettuato utilizzando un elemento riscaldante incorporato e un termoconvettore.

Il pannello di controllo si trova sul corpo del dispositivo. Il vantaggio di una friggitrice ad aria è che frigge senza olio e grasso.

Una friggitrice ad aria è essenzialmente un forno a convezione compatto. Trattano il cibo con aria calda, non con olio. Per questo è adatto a chi cerca un’alimentazione più sana, ovvero un’alternativa ai fritti. Con questo elettrodomestico potete cucinare e deliziarvi con il cosi detto cibo spazzatura ma in una maniera più salutare.

Spremiagrumi

Uno spremiagrumi a casa è davvero un “must have” per una persona che conduce uno stile di vita sano. Ti permette non solo di bere sempre succhi ricchi di vitamine, ma anche di creare composizioni uniche a tuo piacimento mescolando la tua frutta e verdura preferita nelle proporzioni che preferisci.

Esistono diversi tipi di spremiagrumi e sono disponibili in diversi formati. Anche gli spremiagrumi più potenti consumano poca elettricità e hanno una forma compatta.

Guida all’acquisto del gadget da cucina per un’alimentazione sana

oggi giorno sta aumentando sempre di più la scelta di acquistare cibo da asporto o cibi precotti per una questione di comodità e rapidità, ma è un vero peccato, poiché non solo la cucina casalinga fatta bene ha un sapore molto migliore del cibo preconfezionato o dei pasti acquistati di corsa, ma spesso è anche più sana ed economica.

È molto facile scegliere gadget per avere un’alimentazione sana. Presta attenzione a cosa è adatto a questo o quel prodotto, con quale metodo prepara il cibo se ha funzioni di cottura, se usa olio o altri grassi per friggere.

Un altro punto molto importante è familiarizzare in anticipo con il prodotto. Il modo più semplice per farlo è da casa su Internet. Leggi le recensioni, guarda le recensioni dei video, scopri tutti i dettagli che ti interessano. Consigliamo di dare un’occhiata al sito Casaetech se hai intenzione di scegliere i migliori prodotti per la tua casa. Basterà solo dare uno sguardo alle valutazione del prodotto e al punteggio sul sito per avere un’idea sulla qualita. I siti di recensioni sono la migliore fonte per avere un chiaro confronto sui diversi prodotti presenti oggi giorno sul mercato.

Conclusioni

È del tutto possibile cucinare a casa non solo cibo gustoso ma anche salutare per il corpo. Non ci vorranno molti soldi, basterà solo acquistare ottimi elettrodomestici per far si che si inizi a cucinare in una maniera più salutare.

Con gli utensili da cucina giusti puoi preparare pasti sani per tutta la famiglia, come zuppe di verdure, carni al vapore, verdure e frutta. Il cibo può essere preparato anche fritto, ad esempio, con una friggitrice ad aria calda.

Il futuro di una vita salutare è nelle tue mani e nella scelta di ottimi elettrodomestici.