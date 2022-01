Eccellenza. Ancora una sconfitta per la Nissa contro l’Akragas. All’Esseneto la decide un gol di Leonardi

Ancora una sconfitta per la Nissa, la seconda consecutiva. Stavolta i biancoscudati hanno perso sul campo dell’Akragas. Il gol decisivo è arrivato proprio nei minuti finali del primo tempo ad opera dell’attaccante agrigentino Leonardi che ha battuto Keba di testa.

L’Akragas, in occasione del gol è stata brava a sfruttare una palla persa a centrocampo e a concretizzare in gol la situazione di vantaggio conseguente. Fino a quel momento la Nissa aveva tenuto bene il campo contro un’Akragas che non sembrava al massimo.

Il vantaggio ottenuto proprio alla fine del primo tempo, ha dato morale alla squadra agrigentina che nella ripresa ha mantenuto un atteggiamento offensivo contro una Nissa che, alla distanza, pur provando ad insidiare la porta avversaria con una punizione di Caronia parata da Di Carlo, non è riuscita ad agguantare il pari.

Alla fine un’altra bruciante sconfitta per una Nissa che non riesce a ritrovare la vittoria in campionato. E domenica prossima c’è l’Enna per un derby delle provincie nel quale la squadra di Angelo Bognanni dovrà mettercela tutta per tornare al successo e superare questo difficile momento che sta vivendo. (Foto I Love Akragas).