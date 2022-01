Derubavano donne anziane distraendole con il trucco delle monetine. Arrestate tre persone dai Carabinieri

Derubavano donne anziane con il trucco della monetina: le distraevano con un rumoroso lancio di monete sull’asfalto mentre un complice si impossessava della borsa incustodita sul sedile anteriore dell’auto della vittima. Il trucco è stato notato dai Carabinieri di Susa che hanno fermato la banda composta da tre persone, arrestate in flagranza per furto aggravato in concorso.

Le successive indagini condotte dall’Arma hanno permesso di individuare la rete di complici dei quali il sodalizio si avvaleva: un gruppo di badanti che usava la casa dei loro assistiti come deposito di merce rubata. Sequestrati 90 mila euro in contanti, oltre 300mila euro di merce, documentazioni riconducibili a transazioni fraudolente effettuate con i bancomat rubati. Sei le persone denunciate dai Carabinieri per ricettazione.