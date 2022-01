Covid, Sileri su Omicron: “C’è differenza tra positivo e malato”

Omicron “non e’ una semplice influenza, ma e’ piu’ vicino a un’influenza per coloro che sono vaccinati. Le regole verranno ulteriormente modificate e alleggerite, credo molto presto”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a “Domenica In” su Rai1. “Facciamo una distinzione tra positivo e malato.

Oggi con questa nuova variante che circola possiamo farla con piu’ facilita'”, ha spiegato, osservando che “i positivi non sono malati: sono persone che hanno preso questo virus e, se sono vaccinati, diventa qualcosa di molto piu’ leggero anche se non per tutti”.