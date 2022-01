Covid: record di nuovi casi in Usa, oltre un milione in un giorno

Record di nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti a causa della diffusione della variante Omicron, che si sta dimostrando meno letale, ma piu’ contagiosa. Ieri, registrato piu’ di un milione di nuovi contagiati (1.083.948), secondo i dati della Johns Hopkins University, ovvero piu’ del doppio rispetto al prevedente record di 486.428, registrato quattro giorni fa.

La media giornaliera sui sette giorni e’ aumentata a 480.273, la media piu’ alta in tutto il mondo, secondo la Johns Hopkins University. Il numero medio di ricoveri e’ salito negli ultimi sette giorni a 97.855, secondo i dati del dipartimento della Salute, in rialzo del 41% rispetto a due settimane fa, ma distante dal picco di 137.510 del 10 gennaio 2021 e dal piu’ recente 102.967 del 4 settembre, durante il picco della diffusione della variante Delta.

In tutto, 56.189.547 persone hanno contratto il virus negli Stati Uniti e 827.748 sono morte. Nella settimana terminata ieri, sono morte in media circa 1.200 persone al giorno; un anno fa, la media si e’ mantenuta sui 3.000 morti al giorno per circa un mese.