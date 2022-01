Covid, Caltanissetta verso la chiusura delle scuole. Gambino: “Stiamo valutando la situazione insieme all’ASP”

Il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha comunicato che i Sindaci della Provincia di Caltanissetta stanno valutando con attenzione la situazione epidemiologica e valutare la soluzione meno rischiosa in vista della riapertura delle scuole.

“Nella conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta tenuta questa mattina alle ore 12.00, si è deciso di procedere ad una nuova riconvocazione domani, sabato 8 gennaio 2022 – ore 15.00 per prendere visione della relazione epidemiologica richiesta ufficialmente all’ASP di Caltanissetta in occasione dell’incontro avuto questa mattina e consentire la partecipazione oggi pomeriggio alla riunione specifica indetta dall’ANCI Sicilia sul tema.

L’indirizzo dei sindaci della provincia nissena, da confermare domani con i dati della relazione, è quella di emettere ordinanza di chiusura delle lezioni in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Domani pomeriggio dunque daremo ufficialità della posizione ed emetteremo eventuale ordinanza.