Comunicare la pandemia. Costa: “serve informazione chiara o sembra dare ragione a chi dice che è inutile vaccinarsi”

Se non spieghiamo i dati allora è come dare ragione a chi dice che è inutile vaccinarsi perche' ci si contagia lo stesso.

“Credo sia necessario cambiare qualcosa dal punto di vista della comunicazione della pandemia. Se continuiamo a comunicare ogni giorno in maniera generica che si contagiano oltre 150 mila concittadini, il rischio e’ che diamo voce a coloro che sostengono che e’ inutile vaccinarsi perche’ ci si contagia lo stesso”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Skytg24. Bisogna tener conto che “lo scenario e’ cambiato, e quindi distinguere tra sintomatici e asintomatici, dire con chiarezza che coloro che hanno conseguenze piu’ gravi sono non vaccinati, approfondire il dato sulle terapie intensive, ha spiegato.

“Credo che questo sarebbe utile per cercare di ridurre ancora di piu’ la platea dei non vaccinati”, ha aggiunto. Per quanto riguarda il bollettino, “si tratta piu’ di una scelta politica che scientifica, e credo sara’ destinato a cambiare nelle prossime settimane”, ha concluso.