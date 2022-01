Circolo Pd Guido Faletra. Da oggi al via la campagna di ascolto sulla sanità locale. Vi si può partecipare compilando apposito questionario

CALTANISSETTA. Parte la campagna di ascolto sulla sanità locale del Circolo PD Guido Faletra. Lo ha annunciato il segretario Carlo Vagginelli. Da oggi è infatti possibile compilare sull’apposita piattaforma Google (disponibile su questo link: https://forms.gle/9SQVq4ZbuZD5Nf1t7) un questionario volto a conoscere il giudizio delle nissene e dei nisseni sull’Ospedale S. Elia.

Ventiquattro domande che consentiranno di comprendere l’opinione dei cittadini in merito alla disponibilità e professionalità del personale medico ed infermieristico, alla pulizia e salubrità degli spazi fisici dell’Ospedale, alla chiarezza e trasparenza delle comunicazioni dell’ASP, ai tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie, alla qualità dell’assistenza sanitaria di base.

“A Caltanissetta – ha spiegato Vagginelli – i dati sulla migrazione per ragioni mediche sono tra i più alti dell’intera regione ed in questi anni la situazione non è affatto migliorata. Al contrario, l’accorpamento di reparti strategici e l’impoverimento dell’Ospedale in termini di risorse e personale ha ulteriormente aggravato i problemi della nostra sanità locale.

Questo stato di cose compromette il diritto costituzionale alla tutela della salute, danneggiando soprattutto chi non dispone delle risorse economiche per rivolgersi alla sanità privata o per spostarsi verso strutture ospedaliere meglio attrezzate.

Noi non vogliamo rassegnarci a questa situazione, pensiamo che il diritto ad un sistema sanitario degno di questo nome sia un fondamentale diritto di cittadinanza e pensiamo soprattutto che l’Ospedale S. Elia potrebbe svolgere un ruolo strategico per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio.

Per questo vogliamo lavorare ad un’inversione di marcia e vogliamo farlo aprendo un ampio dibattito pubblico sulla sanità locale, partendo dal coinvolgimento di quei cittadini che troppo spesso vedono negati i loro diritti. Pensiamo che la partecipazione e l’ascolto siano due strumenti indispensabili per una politica che voglia veramente cambiare le cose, per questo ci impegneremo nel coinvolgere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini. La politica, del resto, ha senso solo se diventa una grande esperienza collettiva e se chiama le persone ad essere protagoniste del loro destino. Noi proveremo a farlo, con la passione e l’impegno di sempre”.