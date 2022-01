Caltanissetta, DLF Nissa Rugby prosegue la sua corsa tra Serie C e settore giovanile

Riunione programmatica di metà stagione per la DLF Nissa Rugby che prosegue compatta nella propria attività sportiva

Riunione programmatica di metà stagione per la DLF Nissa Rugby che prosegue compatta nella propria attività di progettazione e pianificazione, oltre che di pratica sportiva.

Diversi i punti all’ordine del giorno della “tavola rotonda” che si inserisce nella consueta politica di screening ed allineamento della società presieduta da Giuseppe Lo Celso.

Il nuovo protocollo della FIR e la cautela dettata dalla diffusione dell’omicron impongono ulteriori attenzioni nello svolgimento dell’attività sportiva. Nel corso della riunione oltre a fare il punto sulla prima parte della stagione (agosto-dicembre 2021) si sono affrontati argomenti di grande rilevanza per la vita ed il futuro della società nissena.

Andrea Lo Celso, Direttore sportivo e tecnico della prima squadra, ha evidenziato in merito al campionato di serie C: “Abbiamo lavorato tanto e più o meno proficuamente in tutti settori, visto la difficile ripresa “post” anzi voglio sottolineare “presente” pandemia. La prima squadra maschile per il quattordicesimo anno consecutivo, con tante difficoltà, si è ripresentata nuovamente tra le big del campionato di serie C. Non posso nascondere che il campionato in atto è imprevedibile e soprattutto molto incerto per via delle molteplici complicazioni e restrizioni pandemiche. Tanti rinvii causati dai molti contagi tra i roster degli avversari, ma anche tante precarietà da parte dei giocatori visto le varie restrizioni dovute ai protocolli federali. Ricordo che tutta la mia rosa è formata da giocatori non professionisti e che quindi ogni mattina tutti si alzano per lavorare o studiare, quindi il poter disporre ogni domenica della stessa rosa, è stato molto difficile per non dire quasi impossibile. Inoltre la ripresa del campionato del nostro sport, dopo due anni di fermo dovuti alla pandemia, è molto difficile e quindi infortuni e lenta ripresa del ritmo di gioco, l’hanno fatto da padrona.

Nonostante tutto abbiamo vinto le prime due partite di campionato e pareggiata una terza e perse solo due di misura. In ogni caso il primo obiettivo stagionale, che era quello di superare la prima fase e accedere alla fase playoff, è stato centrato. Adesso vedremo cosa succederà in questa seconda fase, che a mio avviso sarà ancora più difficile visto il nuovo stop imposto dalla federazione sino al 30 gennaio”.

Lo Celso poi ha parlato di settore giovanile, mini-rugby e staff tecnico: “Altro tassello Importante e motivo di grande orgoglio è il nostro settore giovanile e del mini rugby che nonostante il momento disastroso che tutte le discipline sportive stanno vivendo per via dei pochi tesserati, ha segnato in casa DLF Nissa Rugby un aumento del ben 75%. I motivi di tale successo sono l’impegno e la passione dei nostri tecnici, e la continuità, in totale sicurezza e con l’osservanza meticolosa di tutte le regole, dei nostri allenamenti. Inoltre sono orgoglioso dell’impegno ma anche della vicinanza delle famiglie che hanno apprezzato il nostro sforzo. Parlando di tecnici, non tralascio mai la crescita del nostro staff, implementato puntando sui nostri atleti. Un plauso va a tutti loro, a Fabrizio, Evelyn, Sonia ed a Vincenzo che in questa stagione ha conseguito il livello “II Adolescenti”. Voglio anche citare e ringraziare le “nuove leve” che hanno intrapreso un percorso da tecnico federale e sono parte integrante dello staff esistente. Un grazie va a Ilaria, Dennis e Franceschina”.

‘Chiusura’ dedicata alla segreteria ed alla digitalizzazione: “La nostra opera interessa tutti i settori della nostra Società, soprattutto quello che riguarda il rapporto con le famiglie. Per migliorare il lavoro meticoloso di Giancarla ed Eliana che si occupano della segreteria e dei rapporti con le famiglie, ci siamo dotati di un moderno software gestionale cha ha anche elevato il grado di ‘sicurezza’ sanitaria: si opera tramite informatizzazione dei servizi e dei documenti. Insomma la digitalizzazione è sinonimo di sviluppo e avanguardia e il nostro club deve e vuole guardate avanti”.