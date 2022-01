Caltanissetta, Comunicare da Cristiani: domenica un incontro al Seminario

Si svolgerà domenica 23 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12, al Seminario Diocesano il Convegno “Comunicare da Cristiani”.

L’incontro, aperto a tutti, è un’opportunità per promuovere informazione e comunicazione sociale nel magistero della Chiesa partendo dal Concilio al messaggio trasmesso da Papa Francesco.

L’evento Evento formativo è organizzato dall’UCSI Unione Cattolica Stampa Italiana Caltanissetta in collaborazione con Assostampa e con il patrocinio della Diocesi di Caltanissetta.

Si tratta di un’occasione di riflessione non soltanto per i giornalisti ma per tutti coloro che operano nel campo della comunicazione.

Parteciperanno all’evento, moderato dalla giornalista e presidentessa UCSI Caltanissetta Fiorella Falci, il giornalista e direttore di Vita Pastorale Don Antonio Sciortino, il giornalista e assistente ecclesiastico regionale UCSI Don Paolo Buttiglieri, il direttore dell’Ufficio diocesano Cultura e Comunicazioni Sociali Don Alessandro Rovello, il diornalista e presidente UCSI Sicilia Domenico Interdonato, il gionalista e segretario nazionale UCSI e tesoriere regionale OdG Salvo di Salvo.

Si discuterà di etica e comunicazione al tempo delle fake news focalizzando sulla chiamata dei giornalisti alla ricerca e rispetto della verità senza trascurare la libertà di informazione. Un focus che spazierà alla “Communio et Progressio” a 50 anni dalla sua pubblicazione e ai messaggi dei pontefici per le giornate delle Comunicazioni Sociali e al sistema informativo e la riforma attuata da Papa Francesco.

Saranno rilasciati crediti formativi per la formazione permanente agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti. L’incontro si svolgerà all’Auditorium del Seminario Caltanissetta ingresso piazzetta S. Giovanni Paolo II