Caltanissetta, come cambiano le regole per la zona arancione

L’emergenza pandemica da Sars Cov-2 ha portato la Sicilia a diventare “zona gialla” ma l’aumento dei contagi Covid ha spinto il Presidente Musumeci a dichiarare Caltanissetta uno dei 42 Comuni che resteranno in zona arancione fino al 19 gennaio.

Cosa cambia?

SCUOLA – Il Sindaco Roberto Gambino ha già annunciato che con tutti i suoi colleghi del Nisseno stanno valutando la possibilità di chiudere le scuole di ogni ordine e grado e attivare la DAD. La decisione verrà ufficializzata domani in seguito della valutazione che verrà delineata insieme all’ASP.

RISTORANTI E BAR – Chi è dotato di super green pass (vaccinato o guarito dal Covid) potrà continuare a consumare nei bar e nei ristoranti. Tutti gli altri, invece, non potranno più usufruire di questo servizio nemmeno se i tavoli si trovano all’esterno.

LAVORO – In quasi tutti i luoghi di lavoro sarà sufficiente il green pass base eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige già l’obbligo vaccinale.

NEGOZI – Libero accesso nelle singole attività ma restrizioni sono previste per i centri commerciali nei periodi di maggiore flusso. Nei prefestivi e festivi scatta l’obbligo di super green pass. Restano esenti i negozi di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi.

TRASPORTI – Sarà necessario avere il super green pass per treni, autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Rimane consentito, anche senza green pass, l’utilizzo di mezzi di trasporto proprio o pubblico non di linea come Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale (cui si applica la disciplina relativa all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea).

SPOSTAMENTI TRA REGIONI O ALTRI COMUNI CON MEZZO PROPRIO – Per chi è senza Green Pass lo spostamento è consentivo verso altri Comuni o Regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune e da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

I possessori di Green Pass base e rafforzato, invece, non hanno alcuna limitazione.

VISITE MEDICHE E STRUTTURE SANITARIE – Sarà richiesto tampone negativo o super green pass prima di accedervi.

STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE – Sarà necessario il super green pass anche per il semplice pernottamento.

ATTIVITA’ SPORTIVE – Lo sport all’aperto è sempre consentito. Limitazioni con accesso solo con super green pass sono imposte per palestre, piscine, spogliatoi e sport di squadra in ambienti chiusi.

Per gli spettatori l’ingresso è consentito solo con super green pass e capienza massima al 60% al chiuso e 75% all’aperto.

CENTRI O EVENTI CULTURALI, LUDICI E CERIMONIE CIVILI – Per gli spettacoli (cinema, teatro, concerti) serve il green pass rafforzato. Stessa regola per musei e mostre. Non sarà possibile, inoltre, consumare cibo o bevande all’interno della sala. Per partecipare ai matrimoni civili sarà necessario presentare il super green pass.

Le discoteche e le sale da ballo restano chiuse fino a fine gennaio.

Ai parchi divertimento l’accesso è consentito solo con super green pass.

L’accesso Centri culturali e sale gioco (come sale scommesse, casinò o bingo) è riservato ai possessori di super green pass.

CENTRI BENESSERE E TERMALI – Possono essere frequentati presentando il certificato verde rafforzato purché non sia stato certificato che il trattamento è svolto per motivi di salute.

CONCORSI PUBBLICI – Si potrà accedere con certificazione verde base ottenuta anche solo con un tampone negativo.

Per maggiori informazioni guarda la tabella realizzata dal Ministero alla Salute https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638