Caltanissetta, Ascom: “Solo incrementi minimi per il caffè al bar”

Nelle ultime settimane si sono diffuse notizie di aumenti di diversi prodotti tra questi il prezzo della tazzina di caffè al bar.

Ascom Sicilia Caltanissetta, dopo le notizie diffuse, ha verificato per tramite di un indagine tra i pubblici esercizi, l’entità di tali aumenti.

“Gli aumenti saranno minimi – ha spiegato Ascom -, soggettivi e compresi dai 0,10 centesimi per il caffè e tra i 0,10/0,20 centesimi per gli altri prodotti, portando, ad esempio, il costo massimo di una tazzina di caffè ad 1 euro.

La crisi che imprese e famiglie stanno attraversando, non giustificherebbe alcun aumento, ma, se non si vuole arrivare alla desertificazione imprenditoriale della nostra città, alcuni piccoli aumenti sono necessari per la sopravvivenza”.

La crisi mondiale dei combustibili fossili, che ha fatto crescere il costo di materie prime, energia, trasporti etc, il calo dei consumi dovuto alle restrizioni del COVID e per ultimo le recenti e condivisibili norme che mettono al bando la plastica con aumenti del 1000% sul prezzo della tazzina, tra poco in cartone, costringerebbe a richiedere aumenti ben oltre quelli richiesti.

“Chi scrive sulla stampa nazionale di <<Costo della tazzina di caffè ad 1,50 euro>>, non conosce assolutamente la povertà dei nostri territori che rende impossibili questi prezzi.

Forse è arrivato il momento di individuare correttamente cause e protagonisti degli aumenti, spesso sconsiderati, e non additare sempre i soggetti più deboli della catena distributiva quali i feroci aguzzini che accrescono sempre le proprie ricchezze

Gli ultimi anni hanno ben dimostrato dove si sta concentrando la ricchezza se 10 uomini al mondo hanno drenato la ricchezza di 165 milioni di esseri umani. Forse il futuro che questi uomini immaginano e di un consumatore di fronte ad un robot o ad una macchina distributrice che parla con se stesso di come ha dormito la notte.

Nei prossimi mesi la nostra associazione organizzerà dei corsi per i consumatori. L’obiettivo è guidare il consumatore nel comprendere il valore di un prodotto e del servizio prestato e comprenderne le differenze”.