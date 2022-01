Australian Open, Djokovic a casa … il siciliano Caruso in campo: “Sono il lucky loser più famoso della storia”

La vicenda che riguarda Djokovic “non l’ho seguita molto. Sono qui per giocare a tennis, mi trovo in questa situazione e penso di essere il lucky loser più famoso della storia in questo momento”. Lo dice ai microfoni di Sky Sport il siciliano Salvatore Caruso che entra nel tabellone agli Australian Open al posto del serbo che dovrà lasciare il Paese in quanto non vaccinato contro il covid -19. “Mi spiace per lui – aggiunge il siciliano – ma questa è la storia. E’ un grandissimo campione e credo che con il tempo supererà anche questa difficoltà”