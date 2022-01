Antimafia, Sicilia torna ad avere un unico coordinatore delle indagini: sarà Paolo Guido

Da Guido Lo Forte a Paolo Guido: la procura di Palermo torna ad avere un unico coordinatore delle indagini antimafia.

Non succedeva dai tempi del procuratore Gian Carlo Caselli, quando l’aggiunto che seguiva tutte le indagini era proprio Lo Forte, in seguito nominato procuratore a Messina e oggi in pensione. Il ritorno all’unico coordinatore e’ stato deciso da Francesco Lo Voi, neo procuratore di Roma e in procinto di lasciare il capoluogo siciliano per trasferirsi nella Capitale.

La decisione e’ dovuta anche al fatto che assieme a Lo Voi andra’ via pure il coordinatore delle indagini su Palermo e provincia, Salvatore De Luca, anche lui nominato procuratore a Caltanissetta.

Di fronte a questo Lo Voi ha deciso di tornare all’accorpamento di tutte le inchieste con un unico coordinatore.