Viabilità nisseno, Mancuso (FI): “Manutenzione avviata dopo decenni di stallo. Invito i sindaci di Milena Montedoro e Bompensiere a ormai inutili preoccupazioni

“Voglio tranquillizzare i cittadini di Milena, Montedoro e Bompensiere: non esiste nessun rischio isolamento a causa della viabilità. Infatti, dopo decenni di stallo, a seguito dell’intervento del sottoscritto che ha lavorato in sinergia con il Governo regionale – per tramite dell’Assessore di Forza Italia alle infrastrutture Marco Falcone – proprio in questi giorni si sta provvedendo a riqualificare un tratto stradale certamente colabrodo, ma su cui si sta lavorando. Inviterei pertanto i sindaci dei comuni di Milena, Montedoro e Bompensiere a ormai inutili preoccupazioni. Tergiversare adesso non serve a nulla poiché dalle parole siamo passati ai fatti, attraverso un impegno esclusivo, mio e del Governo siciliano”.

Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso, in merito alla manutenzione delle strade provinciali 23, 24, 24 bis e 73.