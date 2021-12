Sicilia: Guardia Costiera sequestra 3 tonnellate di pesce

Tre tonnellate di pesce sequestrato e sanzioni per 63mila euro. E’ il risultato dell’operazione Atlantide della Guardia Costiera della Sicilia orientale finalizzata alla tutela delle scelte del consumatore e al contrasto dello sfruttamento illecito delle risorse marine.

L’operazione, coordinata dal Centro di controllo Area Pesca della Direzione marittime di Catania, ha permesso di registrare, ad oggi, 168 verifiche che hanno portato a 41 sanzioni e 31 sequestri.

Numeri che fino al 31 dicembre, data di termine dell’operazione, sono destinati ad aumentare. Nel 2021, in totale, sono state comminate sanzioni per circa mezzo milione di euro di sanzioni e sequestrate oltre 22 tonnellate di prodotto irregolare.

I controlli sono stati effettuati sulle grandi piattaforme logistiche di distribuzione, nei mercati ittici all’ingrosso e rionali, nelle pescherie e ristoranti, nei punti di ingresso nel territorio siciliano come porti e aeroporto, nelle zone di mare particolarmente interessate dal fenomeno della pesca sportiva ma anche su strada ed autostrade.

articolare attenzione è stata prestata alla cattura, trasporto e commercio delle specie soggette a piani di ricostituzione pluriennali come il tonno rosso, il pesce spada e l’alalunga, senza trascurare la vendita di pesce privo di tracciabilità e/o di etichettatura. Tra le attività, la denuncia di due ristoratori di Messina e Milazzo per il cattivo stato di conservazione del pesce e frode in commercio; a Catania e Riposto il sequestro di circa 2000 chili di prodotto ittico vario privo di tracciabilità e di taglia biologica inferiore a quella consentita dalle vigenti normative europee e nazionali.

Tra Siracusa, Augusta e Pozzallo, sono state rilevate dai militari della Capitaneria di porto violazioni sulla mancata tracciabilità del pesce e un ristoratore è stato denunciato per il cattivo stato di conservazione.

Le attività di controllo in mare invece hanno portato al sequestro di tre attrezzi irregolari e/o illegittimamente detenuti/utilizzati. Infine, una consistente parte del pesce sequestrato e ritenuto idoneo al consumo è stato donato a Istituti caritatevoli.