Sicilia, approvata variazione di bilancio all’Ars. 1 mln per l’emergenza di Ravanusa

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge sulle variazioni di bilancio 2021.

Trovata un’intesa sui fondi destinati ai comuni: con un taglio alle altre voci di spesa, rispetto alla riduzione di iniziale di 10 milioni, alle fine sono stati recuperati 5 milioni di euro destinati agli enti locali.

Prevista anche la proroga dei contratti a tempo determinato degli Asu, mentre 4,5 milioni andranno in favore dei centri etnei per la rimozione della cenere vulcanica.

Tra le altre misure, un milione di euro e’ stato destinato al fine di fronteggiare l’emergenza causata dall’esplosione dell’11 dicembre 2021, in favore del Comune di Ravanusa. Prossima seduta il 30 dicembre.

