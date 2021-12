San Cataldo, giornata internazionale delle persone con disabilità, il sindaco Comparato e l’assessore Andaloro: invito tutte le realtà sociali

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’Amministrazione comunale di San Cataldo ha inviato un invito a tutte le realtà sociali che operano nel comune del Nisseno e che si occupano in particolare di disabilità, per un incontro che si terrà giorno 3 dicembre 2021, alle ore 18:30, presso la “Sala Borsellino” di Palazzo delle Spighe.

“È nostra intenzione, – dicono il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore alle Politiche sociali Marco Andaloro – elaborare un progetto condiviso che abbia tra le proprie finalità quella dell’abbattimento di tutte le barriere, siano esse sociali, architettoniche, alla comunicazione. Vogliamo intraprendere, in tal senso, un percorso con le famiglie e le realtà sociali che si occupano di disabilità, affinché l’Amministrazione possa essere di sostegno alle loro battaglie quotidiane” concludono.