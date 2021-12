Miss Italia, due casi di covid: rinviata l’elezione

L’elezione di MISS ITALIA2021, in programma domenica sera a Venezia, è stata rinviata. Nel corso dei controlli quotidiani previsti, sono emersi due casi di contagio tra i concorrenti. Pertanto, al fine di tutelare le ragazze, il personale del concorso, quello della produzione televisiva e tutti che collaborano alla realizzazione dell’evento, “insieme al sindaco Luigi Brugnaro – spiega la patron Patrizia Mirigliani – abbiamo deciso di sospendere l’evento e coloro di rinviarlo al prossimo mese gennaio, anche in attesa dell’evoluzione della situazione epidemiologica in generale”.

“Siamo molto dispiaciuti – continua Mirigliani – ma siamo certi di avere deciso in modo giusto, perché la salute viene prima di tutto e lo spirito di MISS ITALIA è stato sempre quello di guardare, in primo luogo, al bene delle ragazze”. “Per noi la sicurezza delle persone viene prima di tutto – sottolinea il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro – ringrazia l’organizzazione di MISS ITALIA , del Comune di Venezia e di Vela spa per l’azione a tutela delle ragazze e dei collaboratori”