Migranti: Governo stanzia 1,5 mln per i Comuni. Contributi anche a Caltanissetta

“Rifinanziato in Manovra il contributo per i comuni impegnati nella gestione dei flussi migratori, tra cui quello di Augusta da sempre in prima linea nella gestione dell’emergenza sbarchi”.

Lo hanno reso noto i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, Maria Marzana e Paolo Ficara, insieme con il senatore Pino Pisani. Previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro che serviranno a dare un supporto ai comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.

“Oggi, con l’approvazione dell’emendamento e con il nuovo stanziamento di somme, abbiamo voluto dare continuita’ a tutti quegli enti locali che in prima linea affrontano, molte volte in solitudine, l’emergenza migranti, con sbarchi improvvisati o provenienti dalle navi quarantena Covid. – aggiungono – Da anni il fenomeno degli sbarchi non e’ piu’ emergenziale, ma sta diventando un fatto strutturale per la Sicilia e per i suoi comuni, che sono la frontiera europea piu’ prossima ai paesi nordafricani dai cui porti partono questi disperati”. Cr